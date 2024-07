Exclusivo: imagens confirmam que jovens envolvidos em acidente fatal ingeriram bebidas alcoólicas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 18/07/2024 - 11h17 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h24 ) ‌



Novas imagens do circuito interno revelaram que os jovens envolvidos no acidente fatal em Guarulhos (SP estavam consumindo bebida alcoólica antes da batida, contradizendo a versão dada à polícia. As imagens mostram os homens dentro de um bar consumindo vodca e energéticos. A investigação policial está analisando mais de cinco horas de filmagens para entender o ocorrido antes do acidente que vitimou o motorista de aplicativo. Os amigos afirmaram não terem bebido, mas as comandas mostram gastos significativos com bebidas alcoólicas. A falta do teste do bafômetro no local se deve à prioridade dada ao socorro às vítimas pelos policiais presentes.

