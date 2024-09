Exclusivo: homem acusado de matar motociclista com chave de fenda é solto pela Justiça Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/09/2024 - 12h10 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h02 ) ‌



O motorista Estevão Tito Sena Filho foi solto pela justiça após meses detido. Ele é acusado de agredir e matar o motociclista Anderson Alves de Lima durante uma briga no trânsito na zona oeste da capital paulista. O crime ocorreu em março e envolveu golpes com uma chave de fenda. Gisele Pinheiro, esposa da vítima, relatou que estava com Anderson antes do ataque e que ele havia discutido com Estevão por causa de uma fechada no trânsito. A polícia classificou o crime como torpe e por motivo fútil. Durante a audiência realizada recentemente em um fórum criminal, a defesa do réu solicitou a revogação da prisão preventiva. O promotor concordou com o pedido e a juíza determinou sua soltura. A família da vítima expressa surpresa diante dessa decisão judicial.

