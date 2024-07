Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Exclusivo: guardas que receberam propina de traficantes podem ser expulsos do serviço público

Alto contraste

A+

A-

Guardas municipais podem ser expulsos do serviço público de Várzea Paulista por receberem propina de traficantes de drogas. São 11 agentes que foram condenados por corrupção. Segundo a denúncia do Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, os guardas municipais recebiam mesadas, pagas por traficantes, que variavam de R$ 300 a R$ 1.500.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.