Exclusivo Gottino entrevista homem que matou a mãe e padrasto no bar

Uma antiga carta, revelada agora, torna esta história ainda mais intrigante.

Um caso que repercutiu em todo o país ganha um novo capítulo numa entrevista exclusiva. O homem que matou a mãe e o padrasto num bar na zona norte de São Paulo, fala pela primeira vez. Um crime motivado por uma herança ou cometido por um homem desesperado e marcado para morrer?

O apresentador, Reinaldo Gottino, foi até ao Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, em São Paulo, para uma conversa profunda com Rafael Garrido, sobre o que aconteceu no dia 17 de março de 2023.

Rafael Garrido de 35 anos foi dirigiu-se a um bar no bairro da Freguesia do Ó, em São Paulo, com o objetivo de matar o padrasto. O assassinato da mãe foi um acidente. A mulher colocou-se à frente do padrasto de Rafael, para protegê-lo.

O acusado revelou os verdadeiros motivos que o levaram a tomar uma atitude drástica. Heranças, discussões, vingança e desentendimentos foram os pontos marcantes desta história. O entrevistado refere também o seu arrependimento e o peso na consciência de ter morto acidentalmente a própria mãe.

