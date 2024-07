Exclusivo: esquema bilionário tinha 200 empresas de fachada para lavagem de dinheiro Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/07/2024 - 08h05 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Polícia Federal investiga um esquema bilionário do tráfico de drogas. Mais de R$ 5 bilhões foram movimentados por até 200 empresas de fachada, sob o nome de laranjas. Neste dinheiro, está o valor do resgate de Anic de Almeida Peixoto Herdy, uma advogada sequestrada no Rio de Janeiro, que está desaparecida desde fevereiro.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.