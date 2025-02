Exclusivo: equipe de elite da PM tem auxílio de robô para prender agressor de mulher em SP Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 15/02/2025 - 20h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h03 ) twitter

A equipe do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) prendeu um homem identificado como Júnior, suspeito de agredir a namorada. Após invadir a casa dela e cometer as agressões, ele se distraiu e a mulher conseguiu escapar para chamar a polícia. O Gate cercou o local utilizando uma estratégia que envolveu um robô para verificar possíveis reféns. Júnior se rendeu após negociações com os policiais. Ele será responsabilizado pelas ações cometidas.

‌



