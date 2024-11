Exclusivo: Disputa pelo património da ex-jogadora de voleibol Walewska ganha um novo capítulo Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 30/10/2024 - 07h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Walewska já estava reformada das quadras quando morreu depois de cair do 17º andar de um prédio. Agora, o património dela é alvo de uma disputa entre a família e o viúvo de Walewska. Um ano depois da morte da campeã olímpica, a Justiça determinou que o viúvo dela deve devolver o valor do aluguer de um apartamento no edifício onde os dois viviam. O imóvel pertence à mãe da ex-atleta e teria sido alugado pelo ex-genro sem a autorização.

#recordeuropa #domingoespetacular #voleibol

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.