Exclusivo: clientes dão celular como garantia de empréstimo e têm o aparelho bloqueado
25/07/2024 - 11h53



Quem precisa de dinheiro rápido pode se deparar com várias ofertas de empréstimo. Na internet, uma delas exige o celular como garantia. Em alguns casos, os juros chegam a 800% ao ano. Em caso de inadimplência, as empresas têm a capacidade de bloquear o aparelho do cliente.

