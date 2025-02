Exclusivo: Cidade Alerta exibe circuito de segurança do metrô no momento da execução de jovem Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 21/02/2025 - 20h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h30 ) twitter

O Cidade Alerta teve acesso, com exclusividade, ao circuito de segurança que mostra passo a passo, dentro da estação Vila Matilde do metrô, em São Paulo, a morte de Eduardo Rodrigues, de 20 anos, conhecido como "Cabelo". Ele era jogador de futebol de salão e estagiário do curso de marketing. O policial aposentado Enéas José da Silva, que fez o disparo, diz que o jovem tentou tomar a arma e que o disparo foi acidental. Confira o caso!

