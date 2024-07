Exclusivo: casal suspeito de recaptação é preso pela DIC na Zona Sul de Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 19/07/2024 - 14h48 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um casal foi preso no Bairro Fátima, em Joinville, em uma operação policial que resultou na apreensão de uma grande quantidade de roupas suspeitas de serem fruto de furtos, além de uma quantidade significativa de drogas. As autoridades estão investigando a origem das roupas e o envolvimento do casal em outros crimes na região. Felipe Bambace traz as informações ao vivo, detalhando a ação policial e as próximas etapas da investigação. Acompanhe as atualizações e saiba mais sobre esse caso que reforça a luta contra o crime em nossa cidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.