Exclusivo: Cabrini investiga sobre a expulsão da nadadora brasileira das Olimpíadas de Paris Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 12/08/2024 - 06h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h14 ) ‌



Com exclusividade, Roberto Cabrini investiga sobre a expulsão da nadadora brasileira Ana Carolina Vieira dos 'Jogos Olímpicos' de Paris. A atleta faz revelações sobre uma denúncia de assédio sexual. O jornalista também teve acesso a um áudio inédito do chefe da equipe da natação do Brasil, que admite um erro na divulgação das informações.

#recordeuropa #domingoespetacular #exclusivo

