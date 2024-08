Exclusivo: Cabrini investiga bastidores da expulsão da nadadora brasileira das Olimpíadas de Paris Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 11/08/2024 - 22h37 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h16 ) ‌



Com exclusividade, Roberto Cabrini investiga os bastidores da expulsão da nadadora brasileira Ana Carolina Vieira dos Jogos Olímpicos de Paris. A atleta faz revelações sobre uma denúncia de assédio sexual. O jornalista também teve acesso a um áudio inédito do chefe da equipe da natação do Brasil, que admite um erro na divulgação das informações.

