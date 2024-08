Excesso de vagas: criação de cidades provisórias é suspensa Aclr|Do canal Record RS no YouTube 09/08/2024 - 09h59 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O governo do estado suspendeu a criação de mais duas cidades provisórias para famílias que perderam as casas na enchente de maio. Ainda há vagas disponíveis nos três centros humanitários em Canoas e em Porto Alegre. Mais de duas mil e setecentas pessoas seguem em abrigos no Rio Grande do Sul.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.