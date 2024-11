Exames preventivos na vida dos homens | Entrevista com Luiz Alberto Silveira | Pense na solução Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 13/11/2024 - 16h28 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h20 ) twitter

Neste episódio do Pense na Solução, Alexandre Mendonça conversa com o oncologista Luiz Alberto Silveira sobre a importância dos exames preventivos, especialmente o exame de próstata. Muitos homens adiam as consultas médicas, esperando por sintomas, mas a prevenção é essencial para um diagnóstico precoce e melhores resultados no tratamento do câncer de próstata. Descubra por que a realização de exames preventivos pode fazer toda a diferença na saúde masculina e como o cuidado regular pode salvar vidas.

