Ex-vereador de Florianópolis Maikon Costa é preso por suspeita de coação em processos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/09/2024 - 08h26 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O ex-vereador de Florianópolis, Maikon Costa, passou o fim de semana preso, após ser detido preventivamente pela Polícia Civil na última sexta-feira. Costa é suspeito de envolvimento em seis crimes contra servidores do Poder Judiciário Catarinense e do Ministério Público, incluindo coação, perseguição, calúnia, difamação, injúria e crimes contra a honra. Em resposta, seus advogados consideram a prisão desproporcional e já entraram com um pedido de habeas corpus. Maikon, que teve seu mandato cassado no início do ano por quebra de decoro parlamentar, é novamente candidato a vereador nas próximas eleições municipais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.