Ex-segurança de Schumacher é preso suspeito de extorquir família do ex-piloto

Um ex-segurança da família de Michael Schumacher foi preso sob suspeita de tentar extorquir os parentes do heptacampeão mundial de Fórmula 1. Dois jornais alemães divulgaram a informação. Além do segurança, um pai e o filho foram detidos acusados de chantagear a família do piloto em milhões de reais. Eles ameaçavam divulgar fotos particulares de Schumacher relacionadas ao acidente de esqui que sofreu em 2013. A família mantém restrições quanto à divulgação do estado atual da saúde do piloto desde o ocorrido.

