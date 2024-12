EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE PASSA MAL E É INTERNADO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 03/12/2024 - 17h27 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h41 ) twitter

Matéria exibida no dia 02/12/2024

EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE DE GOIÂNIA, WILSON POLLARA, PASSA MAL COM DORES NO PEITO E É LEVADO PARA HOSPITAL. POLLARA ESTÁ PRESO NA CASA DO ALBERGADO E É INVESTIGADO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PAGAMENTOS IRREGULARES E RECEBIMENTO DE PROPINA.

