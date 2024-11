Ex-prefeito de Perdizes é alvo de investigação por sonegação e lavagem de dinheiro Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/10/2024 - 09h51 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h46 ) twitter

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (CIRA) deflagrou na manhã de hoje a “Operação Highlander” em Perdizes, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso envolvendo sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A operação cumpriu nove mandados de busca e apreensão, tendo como um dos principais investigados um ex-prefeito da cidade, que acumula uma dívida tributária de aproximadamente 30 milhões de reais.

As autoridades, incluindo militares e agentes da Receita Estadual, conduziram buscas em residências, propriedades rurais e empresas ligadas ao esquema. Segundo as investigações, o grupo criminoso teria utilizado métodos como a simulação de compra e venda de gado, a emissão de notas fiscais falsas e a ocultação de patrimônio, com o uso de laranjas para controlar empresas. Diversos documentos foram apreendidos, dando continuidade à apuração dos fatos.

