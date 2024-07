Ex-policial suspeito de envolvimento na morte da menina Camille Vitória diz que caiu em emboscada Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 20/07/2024 - 17h20 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h31 ) ‌



Um ex-policial militar suspeito de envolvimento na morte da jovem Camille Vitória decidiu falar sobre o caso. Segundo ele, tudo foi uma emboscada. Imagens mostram a vítima caminhando ao lado do ex-PM antes do crime. Ele afirma ter sido solicitado por um amigo para filmar um homem e uma mulher em determinado local e que não sabia das intenções do terceiro homem envolvido. O ex-PM diz que presenciou a agressão à vítima e alega que o crime foi arquitetado por um desafeto seu para incriminá-lo.

