Ex-PM foragido mata secretário de Posturas de Arraial do Cabo e é preso

O policial militar e secretário de Posturas da cidade de Arraial do Cabo, Diego Veríssimo, foi assassinado a tiros por um ex-policial que estava foragido no estado do Maranhão, na região nordeste do Brasil, mas a polícia conseguiu prender horas depois dele ter dado entrada no hospital em Cabo Frio.

