Ex-participante de 'A Grande Conquista 2', Guipa integra equipe do 'Link Sport Club'
08/08/2024 - 08h30 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h38 )



Os amantes de desporto ganharam uma nova forma de acompanhar jogos de futebol: o 'Link Esport Club' é um canal do YouTube que apresenta entrevistas exclusivas, podcast e transmissões desportivas. A equipa do projeto é composta pelo narrador Enio Ricanelo, a comentarista Aline Bravo, o repórter Nino Cyrillo, além do jornalista Guipa, ex-participante de 'A Conquista 2' e agora apresentador e comentarista do canal.

