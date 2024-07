Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Ex-namorado de jovem atacada com soda cáustica pode ter sido mandante do crime

A Polícia Civil do Paraná descobriu que o ex-namorado da jovem atacada com soda cáustica planejou o crime de dentro da prisão. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio ao trocar mensagens com Debora Custódio, que disfarçada com uma peruca realizou o ataque em Isabelly Aparecida Ferreia Moro. O suspeito está preso desde o início do ano por roubo. A motivação para a crueldade ainda é desconhecida. Debora confessou o crime na delegacia sem mencionar a participação do detento. Isabelly foi gravemente ferida a caminho da academia e passou quase 20 dias internada, sendo 12 na UTI entubada.

