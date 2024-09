Ex-mulher de homem que matou rival revela que era perseguida e violentada, em Sales Oliveira Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 02/09/2024 - 09h40 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h41 ) ‌



O Cidade Alerta conversou com a mulher que foi a pivô de um assassinato em Sales Oliveira. O motorista de ônibus Ediberto de Souza Brito, de 43 anos, foi morto a tiros após ser chamado no portão de casa; o suspeito do crime é o ex-marido dessa mulher, Eduardo Silva, de 46 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Ela fez revelações sobre o assassino, que era violento e o perseguia; Eduardo foi preso.

*Reportagem exibida em 30/08/2024.

