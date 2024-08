Ex-mulher de Anderson acusa o filho do pagodeiro de invasão domiciliar Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 26/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h18 ) ‌



A disputa pela herança do pagodeiro Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, ganhou um novo e tenso capítulo nos últimos dias. A ex-mulher do cantor, Paula Cardoso, falou com exclusividade ao 'Domingo Espetacular'. E as declarações são graves. Ela acusa Leozinho Bradock, um dos filhos de Anderson, de invasão de domicílio e de ficar com objetos valiosos sem autorização.

A relação entre os membros da família está tensa e eles não estão a comunicar adequadamente sobre a divisão dos bens deixados por Anderson. O cantor faleceu em abril deste ano após lutar contra um cancro desde 2022.

O advogado dos filhos informou que uma ação judicial pode ser necessária para resolver as questões relacionadas ao uso da marca 'Molejo'. Ele também destacou dívidas deixadas por Anderson no valor aproximado de 24 mil euros referentes a processos trabalhistas.

Tentativas de contato com outros membros da banda e os herdeiros não resultaram em respostas até o momento.

