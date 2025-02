Ex-jogadores aprovam a volta de Neymar ao futebol brasileiro Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 03/02/2025 - 01h36 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h12 ) twitter

Vários craques do passado se reuniram para um amistoso em Lageado, interior de Tocantins. Djalminha, Túlio Maravilha, Amaral e outros ex-jogadores foram perguntados pela reportagem do Esporte Record sobre a volta de Neymar ao Santos. ‘Essa energia positiva, com todo mundo feliz pela volta dele ao futebol brasileiro, nos dá mais esperança de voltarmos a ser campeões do mundo’, disse Amaral.

