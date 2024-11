Ex-integrantes do One Direction lamentam morte de Liam Payne em nota conjunta Aclr|Do canal Record News no YouTube 17/10/2024 - 22h45 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h01 ) twitter

Os outros ex-integrantes do grupo One Direction divulgaram uma nota sobre a morte de Liam Payne. Pelas redes sociais da antiga banda, os artistas afirmaram que estão completamente devastados e que, por enquanto, vão tirar um tempo de luto para processar a morte de liam, eles ainda prestaram sentimentos aos familiares, amigos e aos fãs. A nota foi assinada por todos os ex-integrantes do grupo britânico.

