Ex-esposa de Nahim confirma que cantor usava cocaína e revela motivo da separação
31/08/2024 - 14h00 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h09 )



A divulgação dos resultados do laudo do IML (Instituto Médico Legal) sobre a morte de Nahim tomou conta da internet. Legistas encontraram cocaína no sangue do cantor, que faleceu em casa no dia 13 de junho, além de sedativos usados para tratar de insônia. A perícia constatou que Nahim pode ter perdido a consciência ou, ainda, ter sofrido morte súbita seguida de uma lesão na cabeça pela queda na escada. Andreia de Andrade, ex-esposa de Nahim e a última pessoa que esteve com ele, pronunciou-se para 'A Hora da Venenosa' e confirmou que o artista usava drogas. "Tive conhecimento há um ano. Foi com muita dor que me separei dele, para ver se ele se tratava, eu só queria ajudá-lo", afirmou Andreia. "Ele começou a usar droga segunda, terça, quarta-feira, não tinha dia”, continuou a empresária.

