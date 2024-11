Ex-esposa de autor do atentado em Brasília é envolvida em novo episódio Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/11/2024 - 19h58 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novos desdobramentos no caso do atentado em Brasília: a ex-esposa do autor do ataque foi vista espalhando gasolina pela casa e sobre o próprio corpo. A mulher, que está em estado grave, foi socorrida e levada ao hospital. As investigações continuam para esclarecer as motivações e circunstâncias que levaram a esse episódio.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.