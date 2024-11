Ex-diretor de hospital e outros dois são denunciados por cobrar por cirurgias do SUS Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/11/2024 - 07h56 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h48 ) twitter

O Ministério Público de Minas Gerais denunciou três pessoas, incluindo o ex-diretor do Hospital Municipal de João Pinheiro, Osmar Xavier, por supostamente cobrar pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) para agilizar procedimentos cirúrgicos. Segundo a denúncia, os envolvidos teriam solicitado pagamentos para "furar a fila" do SUS, o que compromete um serviço que deveria ser gratuito. Um paciente relatou que foi abordado por Osmar Xavier, que teria exigido R$ 3 mil para garantir uma transferência a Belo Horizonte, alegando que o dinheiro seria destinado a médicos e à movimentação da fila.

Além do ex-diretor, foram denunciados Alessandro Costa, prestador de serviços do hospital, e José de Assis da Rocha, assessor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. As suspeitas incluem a cobrança de valores entre R$ 650 e R$ 3 mil dos pacientes que aguardavam por cirurgias. Os réus enfrentarão acusações de improbidade administrativa, corrupção e abuso de poder. Alessandro Costa se comprometeu a colaborar, caso seja intimado, enquanto a defesa de Osmar Xavier afirma que ele ainda não foi formalmente notificado.

Osmar Xavier, que também foi eleito vereador, ainda não assumiu seu mandato. Caso as acusações sejam comprovadas, ele pode enfrentar a cassação do mandato. Procurada, a Prefeitura de João Pinheiro e o presidente da Câmara não se manifestaram até o momento. Não foi possível estabelecer contato com José de Assis da Rocha e Alessandro Costa.

