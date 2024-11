Ex-detento é preso por tentativa de homicídio após atirar cinco vezes em homem | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/10/2024 - 07h33 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h27 ) twitter

Um homem foi baleado com cinco tiros no bairro Aeroporto, em Ituiutaba, no último fim de semana. Segundo relato da vítima à Polícia Militar, o suspeito se aproximou em uma bicicleta e realizou os disparos, atingindo-o no tórax e na nádega.

A motivação do crime, de acordo com a vítima, seria um desentendimento anterior relacionado a danos causados a uma bicicleta. O suspeito, de 24 anos, já cumpria pena por roubo e estava em saída temporária do sistema prisional.

Após buscas, a polícia localizou e prendeu o suspeito, que confessou o crime e indicou onde havia escondido a arma, um revólver calibre 22. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada a uma unidade de saúde, onde permanece internada, sem risco de morte.

