Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Ex acusa médico famosos de agressão e afirma que precisou fugir do Brasil por medo

‌



A+

A-

Raíza Sardinha, de 29 anos, deixou tudo para trás em Goiás e partiu para Portugal. Segundo a jovem, era a única alternativa para não ser morta. O medo de Raíza no Brasil era justamente o homem com quem vivia: o médico Ramires Tosatti Junior. Ele é ex-policial e médico há 25 anos, com atuação na área de estética e sucesso nas redes sociais. Em depoimento ao Domingo Espetacular, Raíza desabafa sobre tudo o que viveu ao lado do agressor.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #ViolênciaContraMulher

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.