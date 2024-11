Evento sobre benefícios e isenções para PCD acontece em Blumenau Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 11/11/2024 - 16h29 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h32 ) twitter

Blumenau recebe um evento sobre benefícios e isenções para pessoas com deficiência referente ao mercado de trabalho. A especialista em inclusão de pessoas com deficiência e organizadora do evento, Thaís Tavares Pompêo, e a presidente do instituto Sonho em Viver e também organizadora do evento, Adriana Constante, trazem mais detalhes

