Evento reforça importância da prevenção ao câncer de próstata em BH

Um evento, promovido pelo IMPAC (Instituto Mineiro de Prevenção e Assistência ao Câncer), contou com um desfile que teve como modelos pacientes em tratamento oncológico. A ação faz parte da campanha Novembro Azul. No ano passado, foram registrados mais de 60 mil novos casos da doença no país. Os dados apresentados destacam a relevância da conscientização e do diagnóstico precoce. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

