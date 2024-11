Evento marca os 10 anos do instituto Juarez Machado Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 22/11/2024 - 15h24 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h19 ) twitter

O Instituto Internacional Juarez Machado celebra uma década de dedicação à arte e cultura com uma programação especial para marcar seus 10 anos de existência. Este espaço, criado pelo ilustre artista, tornou-se uma das maiores referências culturais do sul do Brasil e um importante ponto turístico de Joinville. Neste sábado, o instituto abrirá suas portas para visitação gratuita, oferecendo uma oportunidade única para o público explorar e conhecer mais sobre a história e as exposições que tornaram o local um ícone cultural.

