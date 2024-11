Evento esportivo fecha Serra do Rio do Rastro no fim de semana Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 16/11/2024 - 12h06 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h17 ) twitter

A Serra do Rio do Rastro estará interditada neste sábado, 16 de novembro, das 6h às 11h, para a realização de um evento esportivo. A famosa rodovia, conhecida por suas curvas desafiadoras e paisagens deslumbrantes, receberá competidores e equipes de apoio, o que exige a interrupção total do tráfego durante o período. Motoristas devem planejar suas viagens com antecedência e buscar rotas alternativas.

