Evento especial em Joinville: Centro Comunitário e APAE promovem atração no sábado Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 13/08/2024 - 15h07 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Neste sábado, o Centro Comunitário de Segurança de Joinville e a APAE se unem para promover um evento especial para a comunidade. O evento acontecerá das 8 da manhã até as 3 da tarde na sede da APAE, localizada na Rua José Elias Giuliari, no bairro Boa Vista. O Edson Borges, do Centro Comunitário, estará presente para falar sobre as atrações e atividades planejadas. Não perca a oportunidade de participar e prestigiar esse evento único!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.