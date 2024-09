Evento em São Paulo reúne lideranças da publicidade digital Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/09/2024 - 17h41 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h07 ) ‌



Nesta quarta-feira (4), um evento em São Paulo reuniu lideranças do país para discutir novas tecnologias e as transformações no mercado de publicidade digital. O encontro contou com a presença de profissionais renomados que trocaram experiências sobre as inovações do setor. Os apresentadores Ana Hickmann e Lucas Selfie participaram da discussão sobre o relacionamento das marcas dentro de diferentes plataformas. Selfie compartilhou sua trajetória de sucesso na internet antes de ingressar na televisão, destacando seu trabalho no nicho de reality shows. Ele mencionou a necessidade de entender como se comunicar em diversos meios, enquanto Ana ressaltou a importância da parceria entre marcas e televisão para se obter resultados positivos. A RECORD foi citada como exemplo de uma empresa que integra suas operações entre os meios tradicional e digital.

