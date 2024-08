Evento discute os desafios do mercado em tempos de inteligência artificial Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h06 ) ‌



Um evento em São Paulo reuniu os mais importantes representantes da mídia e da publicidade para discutir os desafios do mercado com a chegada da inteligência artificial. O tema central do encontro, que também comemora os 65 anos da Associação Brasileira de Anunciantes, foi a mídia no contexto atual. O primeiro painel do dia contou com a participação do superintendente comercial multiplataforma da RECORD, Alarico Naves.

