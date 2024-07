Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Começa nesta terça-feira (25), em Florianópolis a terceira edição do evento promovido pelo Grupo ND em parceria com o Mídia Market, voltado para troca de experiências e networking entre profissionais do mercado publicitário. Arliss Amaro traz todos os detalhes diretamente do evento, destacando as interações e insights compartilhados entre os participantes. Confira.

