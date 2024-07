Evento de lançamento da capa feita pela TOPVIEW em homenagem aos 30 anos da CASACOR

Aclr |Do canal Grands no YouTube

O Grands por Bessa esteve presente no evento de lançamento da revista 288 da TOPVIEW, uma edição que celebra os 30 anos da exposição CASACOR no Paraná. O coquetel foi no Shopping Pátio Batel, que foi construído no terreno que em 1994 recebeu a CASACOR pela primeira vez. Reinaldo Bessa entrevista Marina Nessi, diretora da Casacor, Suzana Nogiri, diretora excutiva da TOPVIEW e Fernanda Fleishfresse, head de marketing do Pátio Batel.

