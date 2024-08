Evento de aeromodelismo faz sucesso na Eslovênia Aclr|Do canal Record News no YouTube 18/08/2024 - 20h30 (Atualizado em 19/08/2024 - 01h05 ) ‌



O céu de uma cidade da Eslovênia ficou recheado de aeronaves de controle remoto. Um evento anual que reúne apaixonados por aeromodelismo atraiu mais de 1.500 pessoas do país e do exterior. Segundo os organizadores, as aeronaves que mais chamam a atenção são com proporção 1:3, que equivale a uma envergadura de três metros.

