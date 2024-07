Europa: França pode ter vitória da esquerda e Reino Unido tem frente contra extrema-direita

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O Reino Unido entrou na reta final das eleições parlamentares, que acontecem amanhã (04). O levantamento mais recente aponta uma vitória histórica do Partido Trabalhista, de esquerda, em cima dos conservadores.

Já na França, mais de 200 candidatos a deputado que passaram para o 2º turno das eleições legislativas, retiraram suas candidaturas. A iniciativa faz parte de um amplo esforço da oposição de esquerda e do partido atualmente no poder para impedir uma maioria absoluta da extrema direita. Sobre os assuntos, conversamos com o José Victor Ferro, que é cientista político e mestre pela Universidade Sorbonne, em Paris.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Publicidade

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.