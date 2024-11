EUA autorizam Ucrânia a utilizar mísseis de longo alcance Aclr|Do canal Record News no YouTube 18/11/2024 - 18h05 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h05 ) twitter

A poucas semanas do fim do mandato, Joe Biden fez um anúncio importante sobre a guerra na Ucrânia. o governo norte-americano autorizou o país de Volodymyr Zelensky a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. As informações foram divulgadas por um funcionário de alto escalão dos estados unidos aos jornais The New York Times e The Washington Post. Segundo ele, a medida foi uma resposta ao envio de tropas norte-coreanas para Moscou. Kiev pedia há muito tempo a autorização para usar armas ocidentais de longo alcance para atacar bases russas. Os países da Otan sempre expressaram resistência em aceitar o pedido devido ao temor de uma escalada no conflito. Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, comenta sobre o assunto.

