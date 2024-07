EU QUERO TCHU EU QUERO TCHÁ: MÚSICA DE JOÃO LUCAS E MARCELO INSPIRA JOGADORES

Aclr |Do canal Record Goiás no YouTube

Matéria exibida no dia 03/07/2024

A COMEMORAÇÃO DE UM GOL NA "EUROCOPA", NO FIM DE SEMANA, VIRALIZOU NAS REDES SOCIAIS. JOGADORES DA ESPANHA RESGATARAM UMA DANCINHA QUE FEZ SUCESSO COM NEYMAR, HÁ 12 ANOS. É O "TCHU TCHÁ TCHÁ", QUE ESTÁ DE VOLTA, PARA A ALEGRIA DA DUPLA JOÃO LUCAS E MARCELO. ELES CONVERSARAM COM A REPÓRTER KAMYLLA RODRIGUES, QUE SE ARRISCOU NO PASSINHO.

