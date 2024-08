“Eu não falo a sua língua” Peça teatral que expõe desafios de mulheres surdas estreia em Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 16/08/2024 - 20h19 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h31 ) ‌



Neste sábado, Joinville será palco da estreia da peça "Eu Não Falo a Sua Língua", uma obra que une arte, inclusão e emoção para expor os desafios e experiências das mulheres surdas no Brasil. O espetáculo oferece uma visão profunda e sensível sobre as vivências dessas mulheres, abordando temas de inclusão e superação. No estúdio, recebemos a diretora da peça, Manoella Rego, Dayane Gomes, atriz surda e uma das protagonistas, e a intérprete de LIBRAS, Núbia Amorim. Juntos, eles compartilham detalhes sobre a produção e a importância dessa história inspiradora, que promete tocar o coração de todos.

