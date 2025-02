Eu não abandonei meu filho, eu estava trabalhando

Eu não abandonei meu filho, eu estava trabalhando Aclr|Do canal RFTV no YouTube 20/02/2025 - 10h50 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h59 ) twitter

Geovana Ramos, mãe de Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, assassinado no último domingo (16) em Tabira, no sertão de Pernambuco, disse que deixou o filho com o casal preso suspeito do crime para trabalhar. Giselda da Silva Andrade e Antônio Lopes eram amigos de Geovana e cuidavam do menino na ausência dela, segundo a polícia. Antônio foi linchado ao chegar à delegacia na noite desta terça-feira (18).

Geovana Ramos ainda disse, por meio das redes sociais, que está recebendo ameaças e que o pai de Arthur morreu há dois anos. A delegada Joedna Soares, que investiga a morte do menino, que a mãe da criança não tem envolvimento no crime.

“Eu não abandonei meu filho, eu estava trabalhando...Eu errei em confiar nessas “almas sebosas”. Eu tenho provas de que estava em busca do sustento pro meu filho. A culpa é deles e não minha, pelo amor de Deus, eu não tenho mais cabeça pra ler comentários negativos” , afirmou Geovana.

Em outra publicação, ela compartilhou a última foto que tirou com o filho e imagens do sepultamento de Artur Ramos, que aconteceu na última terça-feira (18), em um cemitério de Tabira. #shorts

