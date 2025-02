'Eu falhei': Hugo Souza abre o coração em entrevista reveladora a Cleber Machado; veja na íntegra Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 18/02/2025 - 22h18 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, recebeu o apresentador Cleber Machado para uma entrevista exclusiva e reveladora. Peça fundamental no time de Ramón Díaz, o goleiro falou sobre a dificuldade de chegar ao clube em um momento difícil, a luta para livrar o Alvinegro do rebaixamento e colocá-lo na Libertadores e o peso de substituir o ídolo Cássio e suprir a ausência de Carlos Miguel. Em grande momento, Hugo revelou que acredita merecer uma oportunidade na seleção brasileira. Revelado no Flamengo, ele admitiu ter se deslumbrado com fama e dinheiro ao subir para o time profissional com grande sucesso e contou quem foi a pessoa responsável por recolocar seus pés no chão.

Inscreva-se no canal R7: http://r7.com/sa1d

Facebook: https://pt-br.facebook.com/R7Esportes/

Instagram: https://www.instagram.com/R7Esportes/

‌



Twitter: https://twitter.com/r7esportes

Site oficial: https://esportes.r7.com/

‌



#R7Esportes #EsporteRecord #HugoSouza

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.