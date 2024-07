Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Paulo Alceu: "equiparar o crime de aborto com homicídio acaba punindo muito mais a vítima do que o estuprador, numa demonstração de total incapacidade de tratar um tema tão sensível. A inversão de valores está pegando com força no Brasil".

