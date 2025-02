Estudos apontam que canetas emagrecedoras podem ajudar a reduzir o desejo por álcool Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/02/2025 - 12h12 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudos recentes mostram que as canetas emagrecedoras, além de ajudarem no emagrecimento e no tratamento do diabetes tipo 2, podem reduzir o desejo por álcool. Uma pesquisa com 48 adultos nos Estados Unidos indicou que doses de semaglutida diminuíram em cerca de 30% o consumo de álcool. No entanto, o tratamento pode ser inacessível para muitos, já que até R$ 7.500 por mês. Embora promissora, a pesquisa, financiada pelo governo americano, ainda não é conclusiva, e mais estudos são necessários. Outras investigações também estão em andamento para avaliar o efeito da substância em dependências de tabaco, opioides e cocaína.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.