Estudo mostra que clarear os pelos com água oxigenada favorece o surgimento de câncer
01/08/2024 - 13h37 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h34 )



O ‘banho de lua’, técnica amplamente utilizada por mulheres no Brasil para clarear os pelos do corpo, pode estar associado ao desenvolvimento de câncer na medula óssea, segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC). O estudo indicou que a combinação de água oxigenada e amônia, substâncias comuns no procedimento, pode causar estresse celular e alterações genéticas que aumentam o risco de leucemia. Embora a prática seja popular e autorizada pela Anvisa, especialistas recomendam cautela e maior investigação dos efeitos a longo prazo.

